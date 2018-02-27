المشدد 5 سنوات لعاطل بعد إدانته بالإتجار فى المخدرات بعين شمس

البداية كانت بورود معلومات معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بقيام " محمد.أ " 30 سنة عاطل، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، وبجمع، وبجمع المعلومات، وعمل التحريات اللازمة، وتأكدت صحة المعلومات

وعلى الفور تم اصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، وبمداهمة المتهم بمنزله، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش ومخدر الهيروين قبل ترويجها بين المواطنين، بلغت " 840 جرام من مخدر الحشيش، و21 جرام هيروين "، ومباغ مالى 600 جنيه.

وبمناقشته بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، اعترف المتهم، بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصيلات البيع، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، التى أحالته بدورها عقب انتهاء التحقيقات معه، إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم، وتغريمه 10 الاف جنيه.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات، على عاطل مسجل خطر، بعين شمس، وذلك بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش 840 جرام حشيش، و 21 جرام من مخدر الهيروين.