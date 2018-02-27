المشدد 10 سنوات على فنى اتصالات بتهمة الاتجار بالمخدرات بعين شمس







كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على فنى بإحدى شركات الاتصالات، وذلك بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بعين شمس، حيث تم ضبطه بمنزله وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت "5.119" كيلو جرام قبل ترويجها بين المواطنين.

البداية كانت بورود معلومات للرائد عصام الدين أنور، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام " طارق.ش.ق" 26 سنة فنى، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذا من دائرة قسم عين شمس مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة.

وبجمع المعلومات، وبإجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، بالتعاون مع ضباط مباحث قسم شركة عين شمس، تم مداهمة المتهم أثناء تواجده بمنزله عقب ورود معلومات جديدة تفيد حيازته لكمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبمداهمة المتهم، تم ضبطه وبحوزته المواد المخدرة، والتى بلغت " 5.119 "، ومبلغ مالى 4000 جنيه، فتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وبمواجهته أمام ضباط مباحث القسم، وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصيلات تجارته غير المشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التى أحالته بدورها لمحكمة الجنايات، حتى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات.