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المرور: حملات رادار وفحص متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 08:36 ص
المرور: حملات رادار وفحص متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة رجال المرور ينتشرون بالشارع- أرشيفية





كتب ــ عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات علي السيارات لتأمين الرحلات، وتكثيف حملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميدانى على الطرق الرئيسة تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.


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