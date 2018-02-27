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"المرور" تحقق الانضباط وتحرر 358 مخالفة فى مطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 01:19 ص
"المرور" تحقق الانضباط وتحرر 358 مخالفة فى مطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة المرور تضبط حركة الشارع ـ صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات خلال أمس الإثنين على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 358 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 58 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 118 مخالفة مرورية بالقاهرة، 90 مخالفة مرورية بالجيزة، 92 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

 

 


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