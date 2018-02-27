المبعوث الأممى السابق باليمن: الحوثيون غير مستعدين للتنازل من أجل السلام







كتبت ريهام عبد الله

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات جلسة مجلس الأمن الدولى حول الوضع فى اليمن، وهى الجلسة التى يحتضنها مقر المجلس فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وفى مستهل الجلسة ألقى إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممى السابق لليمن، كلمة حول الصراع الدائر وأبرز محطاته خلال أداء دوره فى اليمن.

وقال "الشيخ" إن الأمم المتحدة لم تتوان عن دعم الملف اليمنى ومسار السلام بكل الطرق، مشددا على أن قرار السلام يقع فقط على كاهل الفرقاء والقوات المتناحرة فى اليمن، متابعا: "الحوثيون غير مستعدين لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالشق الأمنى، والتوصل لحل لتخطى الخلاف الأمنى"، وعدم الاستعداد للتنازل يصعب الوصول لتوافق وإحلال السلام.

وأشار المبعوث الأممى السابق، إلى أن المدنيين يعانون من استمرار الحرب، وأن خارطة السلام موجودة فعليا، وتم وضعها من قبل الأمم المتحدة، لكن ينقصها التزام الأفراد المتناحرين والفرقاء، وتغليب المصلحة الوطنية، مضيفا: "من يُرد السلام يخلق الحلول لا العداء، وهو ما يلزم بتقديم تنازلات تفرضها المصلحة الوطنية"، مشددا على أن اليمنين وحدهم أصحاب القرار، وووحدهم قادرون على إيقاف نزيف الدماء.