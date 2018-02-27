المؤشر نيكى يصعد 1.07% فى بداية التعامل بطوكيو







رويترز

ارتفع المؤشر نيكى القياسى فى بداية التعاملات فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد نيكى 1.07 فى المئة ليصل إلى 22391.67 نقطة، فى حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.89 فى المئة مسجلا 1790.62 نقطة.