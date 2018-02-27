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الثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:52 ص
خالد صلاح
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المؤشر نيكى يصعد 1.07% فى بداية التعامل بطوكيو

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 07:07 ص
المؤشر نيكى يصعد 1.07% فى بداية التعامل بطوكيو المؤشر نيكى





رويترز
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ارتفع المؤشر نيكى القياسى فى بداية التعاملات فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد نيكى 1.07 فى المئة ليصل إلى 22391.67 نقطة، فى حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.89 فى المئة مسجلا 1790.62 نقطة.


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