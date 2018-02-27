video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 فبراير 2018 09:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الأرثوذكسية بفلسطين: إسرائيل تضع قوانين خارجة عن الأعراف الدولية

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:12 م
الكنيسة الأرثوذكسية بفلسطين: إسرائيل تضع قوانين خارجة عن الأعراف الدولية الأب عيسى مصلح





كتب إسلام جمال
إضافة تعليق

علق الأب عيسى مصلح، الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية فى فلسطين، على قرار تجميد تحصيل الكنائس الفلسطينية، والذى صدر منذ أيام من قبل الاحتلال الإسرائيلى، قائلاً إن مسيحيى الشرق على قلب رجل واحد، مثمناً موقف الكنائس الأوروبية فى تجميد القرار.

وأضاف مصلح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، الذى يقدمه الإعلاميان لبنى عسل ومعتز عبد الفتاح، ويذاع على قناة ON LIVE،  أن القرار الإسرائيلى بفرض الضرائب على الكنائس، تم رفضه جملة وتفصيلاً، مشدداً على أن إسرائيل تضع قوانين تخرج عن الأعراف والقوانين الدولية.

وثمن مصلح دور الكنائس الأوروبية فى الضغط على إسرائيل لتجميد هذا القرار، مشيراً إلى أن الكنائس ليست جهة هادفة للربح، وهى تساعد الفقراء والأيتام، فلا يعقل أن يتم تحصيل ضرائب منها.

وأكد أن الكنائس الفلسطينة منذ مئات السنين لم يفرض عليها ضرائب، مشيراً إلى الرمزية الدينية التى تمثلها الكنائس الفلسطينية وفى القلب منها كنيسة القيامة، والتى يأتى إليها 3 ملايين حاج كل عام.

واختتم مصلح قائلاً: "أوروبا كلها معانا وأجبرت على تجميد قرار تحصيل الضرائب، جميع الكنائس المسيحية فى الشرق على قلب رجل واحد".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حركة حماس: حريصون على إنجاح المساعى المصرية لتطبيق اتفاقات المصالحة

فلسطين

الكنيسة

القدس

إسرائيل



لا تفوتك
صحيفة بريطانية: تنظيم مونديال 2022 فى أمريكا أو إنجلترا بدلا من قطر

صحيفة بريطانية: تنظيم مونديال 2022 فى أمريكا أو إنجلترا بدلا من قطر

المرور: إغلاق جزئى لشارع رمسيس لمدة يومين بسبب أعمال حفر لكابلات الاتصالات

المرور: إغلاق جزئى لشارع رمسيس لمدة يومين بسبب أعمال حفر لكابلات الاتصالات

صور.. كنائس فلسطين تنتصر على طغيان الاحتلال.. "القيامة" تفتح أبوابها بعد إغلاقها 3 أيام.. إسرائيل تجمد قرار جباية الضرائب على دور العبادة المسيحية.. ومسيرات جماهيرية بـ"زهرة المدائن" احتفالا بتعليق القرار

صور.. كنائس فلسطين تنتصر على طغيان الاحتلال.. "القيامة" تفتح أبوابها بعد إغلاقها 3 أيام.. إسرائيل تجمد قرار جباية الضرائب على دور العبادة المسيحية.. ومسيرات جماهيرية بـ"زهرة المدائن" احتفالا بتعليق القرار

"الاختفاء القسرى" أكذوبة الخارج للنيل من مصر.. برلمانيون: الـBBC مأجورة للتآمر ضدنا.. وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن حقوق "الإرهاب".. ومطالب بتحرك دولى لفضح ممارسات الأبواق الإعلامية المتربصة بالدولة المصرية

"الاختفاء القسرى" أكذوبة الخارج للنيل من مصر.. برلمانيون: الـBBC مأجورة للتآمر ضدنا.. وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن حقوق "الإرهاب".. ومطالب بتحرك دولى لفضح ممارسات الأبواق الإعلامية المتربصة بالدولة المصرية

صور.. ميسي وأنتونيلا فى نزهة بشوارع برشلونة قبل مواجهة بالماس

صور.. ميسي وأنتونيلا فى نزهة بشوارع برشلونة قبل مواجهة بالماس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة