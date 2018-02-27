القضاء الأوروبى: اتفاق الصيد بين الاتحاد والمغرب لا يطبق على الصحراء الغربية

القضاء الأوروبى: اتفاق الصيد بين الاتحاد والمغرب لا يطبق على الصحراء الغربيةالثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:19 ص
الصحراء الغربية -أرشيفية
(أ ف ب)
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اعتبرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبى والمغرب لا يطبق على مياه منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وبحسب القضاء الأوروبى فان ضم المنطقة إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود فى القانون الدولى". وكان القضاء ينظر فى قضية قدمتها محكمة بريطانية يعود اليها البت فى هذا الملف بموجب قرار محكمة العدل لدى الاتحاد الأوروبى.
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