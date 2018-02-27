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الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:08 م
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القبض على معلم بالمعاش لاتهامه بهتك عرض طفلتين داخل محله فى دمياط

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 05:25 م
القبض على معلم بالمعاش لاتهامه بهتك عرض طفلتين داخل محله فى دمياط حبس - أرشيفية





دمياط - عبده عبد البارى
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ألقت مباحث قسم شرطة السرو بمحافظة دمياط، برئاسة الرائد خالد حسونة، القبض على "م. ا" 61 سنة معلم بالمعاش، لاتهامه بهتك عرض طفلتين إحداهما بالصف الأول الابتدائى، والثانية بمرحلة رياض الأطفال، وذلك داخل محل البقالة الخاص به.

تم عرض الطفلتين على طبيبة النساء بمستشفى السرو المركزى، والتى أكدت تعرض الطفلتين لاعتداء.

وكانت والدة إحدى الطفلتين المعتدى عليهما تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة السرو، واتهمت المذكور بهتك عرض ابنتها، وعلى الفور تحركت قوة أمنية وألقت القبض على المتهم، وجارى تحرير محضرا بالواقعة. 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

اشرف عطاالله

عجوز لا يستحى

كيف يسمح لنفسه هذا الشايب القيام بتلك الافعال الشاذة هل هو خلل فى المجتمع ام الاحكام الهزيلة التى تجعل المجرم يتمادى فى افعاله

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