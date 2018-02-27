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الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:09 م
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القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش قبل ترويجها فى طنطا بالغربية

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 05:10 م
القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش قبل ترويجها فى طنطا بالغربية حشيش - أرشيفية





الغربية - عادل ضرة
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تمكن المقدم حسام الجارحى مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، بتوجيهات العميد محمد فوزى رئيس المنطقة، وتعليمات اللواء ماهر عبد العزيز مساعد المدير لوسط و شرق الدلتا، وتحت إشراف اللواء زكريا الغمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عاطل مقيم الترعة العريضة أول طنطا، وبحوزته 2 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه بقرية فيشا سليم مركز طنطا. 
 
كانت تحريات مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، أكدت أن "السيد يسرى سعيد" 26 سنة، عاطل، يتاجر فى المواد المخدرة، واعتزامه ترويج كمية من المخدرات على عملائه بقرية فيشا سليم مركز طنطا.
 
وعقب تقنيين الإجراءات، تم ضبطه حال تردده على قرية فيشا سليم دائرة مركز طنطا مستقلا توك توك، وبحوزته 2 كيلو حشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وسلاح أبيض "سنجة"، فتم التحفظ على المضبوطات، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
 
 

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