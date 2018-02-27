العدل الإسرائيلية: يجب أن يتقدم نتنياهو باستقالته حال إدانته بشكل نهائى







أ ش أ

قالت وزيرة العدل الإسرائيلية، ايليت شاكيد، بإن رئيس الوزراء الاسرائيلى، بنيامين نتنياهو، يجب أن يتقدم باستقالته فقط حال ادانته بشكل نهائى، وذلك فى إطار تعليقها على قضايا الفساد التى تهدد بقاء نتنياهو السياسى.

وأضافت شاكيد -فى تصريح أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء- "إن النائب العام سيتخذ قراره وعليه سنقرر ما يجب القيام به"، وشددت على ضرورة الا تتحول التحقيقات الجارية فى قضية نتنياهو إلى أداة للعزل السياسي".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اتهمت نتنياهو بارتكابه جرائم رشا واحتيال، وقالت إن لديها أدلة على الجرائم، وإنها ستوصى بتوجيه التهم إليه فى قضيتين منفصلتين.



ودعا ائتلاف الاتحاد الصهيونى، الذى ينتمى إلى يسار الوسط فى إسرائيل، نتنياهو إلى التنحى عن منصبه، فى الوقت الذى يبحث فيه الادعاء العام إن كان سيوجه له رسميا تهمة الرشوة والاحتيال، وانتهاك الثقة الممنوحة له.