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الثلاثاء، 27 فبراير 2018 01:56 م
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الصين تنفق 279 مليار دولار على الأبحاث والتطوير فى 2017

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:27 م
الصين تنفق 279 مليار دولار على الأبحاث والتطوير فى 2017 الرئيس الصينى -أرشيفية





رويترز
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قال وزير العلوم الصينى إن بلاده أنفقت نحو 1.76 تريليون يوان (279 مليار دولار) على الأبحاث والتطوير فى العام الماضى بزيادة 14% على أساس سنوى.

وقال وان جانج فى مؤتمر صحفى "ينبغى أن تنضم الصين لمصاف الدول المبتكرة وأن تصبح قوة كبيرة فى مجال الابتكار التكنولوجى بحلول عام2050". ووفقا لحسابات رويترز يمثل الإنفاق على الأبحاث فى العام الماضى نحو 2.1% من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2017 مقارنة مع نحو 2.8 % فى الولايات المتحدة و2.9% فى ألمانيا و3.3% فى اليابان بحسب بيانات البنك الدولى لعام 2015.

وأشار وان إلى أن الإنفاق على الأبحاث والتطوير ارتفع 70.9% عن عام 2012.


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