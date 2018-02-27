الصين تنفق 279 مليار دولار على الأبحاث والتطوير فى 2017







رويترز

قال وزير العلوم الصينى إن بلاده أنفقت نحو 1.76 تريليون يوان (279 مليار دولار) على الأبحاث والتطوير فى العام الماضى بزيادة 14% على أساس سنوى.

وقال وان جانج فى مؤتمر صحفى "ينبغى أن تنضم الصين لمصاف الدول المبتكرة وأن تصبح قوة كبيرة فى مجال الابتكار التكنولوجى بحلول عام2050". ووفقا لحسابات رويترز يمثل الإنفاق على الأبحاث فى العام الماضى نحو 2.1% من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2017 مقارنة مع نحو 2.8 % فى الولايات المتحدة و2.9% فى ألمانيا و3.3% فى اليابان بحسب بيانات البنك الدولى لعام 2015.

وأشار وان إلى أن الإنفاق على الأبحاث والتطوير ارتفع 70.9% عن عام 2012.