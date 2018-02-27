الصحة العالمية: أكثر من 1000 مريض وجريح بحاجة لإجلائهم من الغوطة الشرقية

وقال ينس لاريكه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى إفادة فى جنيف "إنها مسألة حياة أو موت - إذا كانت هناك مسألة حياة أو موت. نريد وقفا للأعمال القتالية لمدة 30 يوما فى سوريا كما طالب مجلس الأمن".

وقال طارق جسارفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 1000 مريض وجريح على قائمة الهلال الأحمر العربى السورى لمن يحتاجون لإجلائهم وأضاف "لكن ليس لدينا أى معلومات حديثة بشأن حدوث شيء من هذا القبيل الآن أو قريبا".