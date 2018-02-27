الصحة العالمية: أكثر من 1000 مريض وجريح بحاجة لإجلائهم من الغوطة الشرقية

الصحة العالمية: أكثر من 1000 مريض وجريح بحاجة لإجلائهم من الغوطة الشرقيةالثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:43 م
قصف سوريا
رويترز
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قالت الأمم المتحدة إن القتال والقصف استمرا في الغوطة الشرقية اليوم الثلاثاء، مما حال دون وصول أى مساعدات للجيب السورى المحاصر أثناء وقف لإطلاق النار "من جانب واحد" أعلنته روسيا لمدة 5 ساعات.
وقال ينس لاريكه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى إفادة فى جنيف "إنها مسألة حياة أو موت - إذا كانت هناك مسألة حياة أو موت. نريد وقفا للأعمال القتالية لمدة 30 يوما فى سوريا كما طالب مجلس الأمن".
وقال طارق جسارفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 1000 مريض وجريح على قائمة الهلال الأحمر العربى السورى لمن يحتاجون لإجلائهم وأضاف "لكن ليس لدينا أى معلومات حديثة بشأن حدوث شيء من هذا القبيل الآن أو قريبا".
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