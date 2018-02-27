السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى المرج







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، فى إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المرج وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية بالمرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.