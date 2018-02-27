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السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 08:35 ص
السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات حريق- صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

 

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حريق شقة

الحماية المدنية

أوسيم



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