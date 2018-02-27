السيطرة على حريق فى منزل مبنى بالطوب اللبن بمنطقة نجع الخطباء بالأقصر

السيطرة على حريق فى منزل مبنى بالطوب اللبن بمنطقة نجع الخطباء بالأقصرالثلاثاء، 27 فبراير 2018 05:02 م
السيطرة على حريق -أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الثلاثاء، فى السيطرة على حريق نشب فى منزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن بمنطقة نجع الخطباء بوسط المدينة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، إخطار يفيد بنشوب النيران فى منزل من طابقين مبنى بالطوب اللبن بمنطقة نجع الخطباء بجوار شريط السكة الحديد، فانتقلت على الفور 5 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل إمتداده للمنازل المجاورة، دون أية خسائر فى الأرواح أو مصابين، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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