السياحة: حظر سكن المعتمرين بمنطقة الحفاير بمكة.. و4 أفراد بحد أقصى بالغرفة







كتبت ميرفت رشاد

شددت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام 1439 هـ المعتمدة من وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، على ضرورة أن يكون السكن المحدد بالبرنامج يتفق مع ضوابط الوزارة، ومفعل من قبل السلطات السعودية ويتم الالتزام بالتصنيف السعودى للفنادق المرخصة من قبل هيئة السياحة والآثار السعودية.

وأكدت "الضوابط" على ألا تزيد المسافة المصرح بها للسكن بمكة المكرمة فى البعد عن الحرم "3000 متر"، على أن يتم تحديد المسافة بواسطة برنامج Google earth "ويحظر السكن بمنطقة" الحفاير، الأماكن ذات الارتفاعات الحادة "إلا فى حالة توافر "جولف كار" لخدمة المعتمرين.

وأوضحت أنه فى حالة زيادة المسافة عن 1200 متر يشترط توفير "شاتل باص" لنقل المعتمرين من وإلى الحرم شريطة تقديم تعهد مؤيد مستنديا يلزم الشركة والفندق، بهذا الالتزام وفى حال عدم امتلاك الفندق لباصات خاصة، يتم التعاقد مع أحدى شركات النقل الرسمية على أن يكون العقد موثق من النقابة العامة للسيارات.

وأضافت "الضوابط" أن تكون فنادق على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات وإلا يقل مستوى السكن عن نجمتين طبقا لتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية مع شرط معاينة لجان الوزارة للسكن واعتماده، إلا يزيد التسكين بالغرفة عن اربعة أفراد بحد أقصى.

وأشارت إلى أن تنتهى حدود مسافة التسكين عند فندق بمنطقة محبس الجن "أبراج مكة" والفندق المقابل له من الجهة المقابلة على الشارع الرئيسى، مؤكدة أنه لن يتم السماح إلا بالسكن المتاح على موقع الوزارة لخدمات الحج والعمرة www.Hajj.gov.eg

أما بالنسبة للمدينة المنورة يسمح السكن بالفنادق الواقعة بالفنادق "العوالى - قربان الطالع والناز - شارع الملك فهد - شارع الملك عبد العزيز" وبما لا يزيد عن مسافة 400 متر من الحرم النبوى الشريف مع مراعاة أن تكون الغرف والأجنحة مزودة بحمامات خاصة، بها تخدم هذا العدد فقط ويشترط ألا تزيد الأعداد التى سيتم تسكينها بمجموع الغرف على الطاقة المجددة بالترخيص الخاص بالفندق.

تلتزم الشركة بالتسكين المحدد بالبرنامج وفى حالة إخلال الوكيل السعودى بهذا الشرط يتم إخطار "لجان الوزارة بالأراضى السعودية" من خلال المشرف أو من خلال البريد الإلكترونى الرسمى للبعثة أو على أرقام الواتس آب وكذا إخطار وزارة الحج السعودى بشكوى ضد هذا الوكيل بحد أقصى 84 ساعة من تاريخ الوصول".