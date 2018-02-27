السفارة الأمريكية ترحب بالاستثمار الأمريكى فى مصر مع توسعات شركة مارس







كتبت: إنجى مجدى

شارك القائم بأعمال السفير الأمريكى فى القاهرة، توماس جولدبرجر، مع وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، فى الترحيب برئيس شركة مارس ريجلي للحلويات، مارتن ردفان في مصر للاحتفال بتوسعات منشآت الإنتاج الخاصة بالشركة في مدينة 6 أكتوبر، بحضور كبار المديرين التنفيذيين لمارس ريجلي، التي تتخذ من شيكاغو، إلينوي مركزاً لها، وكذلك رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر طارق توفيق.

وفى كلمته خلال الاحتفال، اليوم الثلاثاء، هنأ جولدبرجر شركة مارس، وهى شركة أمريكية رائدة تعمل بنجاح فى مصر منذ أكثر من عشرين عاماً، على التوسع الكبير لقدرتها الإنتاجية سواء للتصدير أوللسوق المحلية، قائلا إن تجربة مارس فى مصر "مثال بارز على الشراكة الأمريكية المصرية التي تعود بالنفع على بلدينا. وإن العلاقات التجارية والاقتصادية بين أمريكا ومصر جزء لا يتجزأ من شراكتنا الاستراتيجية، فهي تكمل وتدعم تعاوننا الأمني ​​والسياسي القوى ونحن نعمل معا للقضاء على الإرهاب وجعل العالم مكانا أفضل وأكثر سلاما وازدهارا ".

وتسعى الشركات الأمريكية إلى أن تكون جزءا من الزخم المتنامي في الاقتصاد المصري، وهو ما يدل عليه بوضوح اختيار مارس لمصر كموقع لتوسيع إنتاجها للسوق المصري وللتصدير. وأشار جولدبرجر الى تعاون السفارة الممتاز مع الشركات المصرية والوكالات الحكومية لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، وإلى تطلعه لتعميق التعاون الاقتصادى الأمريكى المصري فى الشهور القادمة.