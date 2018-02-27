"الزراعة": برامج للتدريب على تبخير صوامع الغلال استعداد لموسم توريد القمح

كتب عز النوبى

قال الدكتور عادل عبد اللطيف ، المسئول عن تنفيذ البرنامج التنفيذى لتبخير تخزين الحاصلات الغذائية المخزنة بلجنة المبيدات، إنه بناء على المذكرة الموقعة بين وزارة الزراعة والتموين للمكافحة المتكاملة مابعد الحصاد والاستخدام الأمن لغازات التبخير فى الصوامع والشون لمكافحة آفات الحبوب المخزنة لتقليل الفاقد، تم تدريب مايقرب من 254 متدربا من العاملين والفنيين والإداريين المعنيين بتخزين الحاصلات الغذائية المخزونة "الحبوب، والتمور، والتقاوى،والمنتجات الغذائية المصنعة"، لتقليل الفاقد وخاصة القمح وتكثيف البرنامج مع بدء توريد المحصول لتقليل الفاقد ، مشيرًا إلى أن الجهات المستهدفة وزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومخازن وشون المواد الغذائية.

وأضاف عبد اللطيف لـ"اليوم السابع" أن الهدف من البرنامج تعزيز القدرات العلمية والفنية وزيادة التوعية الصحية والبيئة عند التعامل مع الحاصلات والمنتجات الغذائية من خلال تدريب نظرى وعلمى وتفاعلى، ورفع كفاءة العاملين بمختلف مواقع أعمالهم فى تخزين المنتجات والحاصلات الغذائية للحفاظ على جودتها خلال فترة التخزين، بالإضافة إلى التعريف بالتشريعات والقرارات والنظم العلمية والمحلية لوقاية المخازن من أضرار الآفات.

وتابع أن هدف البرنامج التعريف بأهم الآفات الحشرية والحيوانية والمرضية، التى تتعرض لها المواد الغذائية المخزنة، والتعريف بتحصين وحماية المخازن والشون والصوامع من الآفات، والاحتياطات الوقاية الشخصية من الافات عند استعمال مواد ومستلزمات مكافحة الافات وكيفية التعامل السليم مع حالات التعرض الخاطئ لتلك المواد، مؤكدًا أن البرنامج يهدف على استخدام غازات التبخير فى الصوامع والشون لمكافحة آفات الحبوب المخزنة لتقليل الفاقد.