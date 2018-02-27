"الزراعة": إقامة 6493 حقلاً إرشاديًا للمحصول الشتوى لزياد إنتاج الحبوب







كتب عز النوبى

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى عدد الحقول الإرشادية التى أقامتها الوزارة لموسم زراعات الشتوية بلغت 6493 حقلا إرشاديا منها 6228 حقلاً إرشاديًا لمحصول القمح على مستوى المحافظات لمساعدة المزارعين للتعرف على أحدث طرق الزراعة والرى والتى تعمل على زيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى إقامة 263 حقلال للفول البلدى والعدس والزيتون ، حيث تمثل الحقول النموذجية احد طرق التعريف للمزارعون لشماهدتهم أحدث طرق الزراعة والرى والتى تعمل على زيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة فى الوادى والدلتا.

قال الدكتور عبد العليم الشافعى، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة ، إن التوسع فى زيادة عدد إقامة الحقول الإرشادية وخاصة "الحبوب" تساعد على زيادة الإنتاج ، حيث يتم دعمها من قبل وزارة الزراعة بالمبيدات والتقاوى، ويكون الإشراف عليها فنيًا، بهدف مساعدة المزارعين على التعرف على أحدث طرق الزراعة والرى، والتى تعمل على زيادة الإنتاجية، ونشر أساليب الزراعة الحديثة المتطورة بين المزارعين.

وأضاف، أن المزارع المصرى لا يمكن أن يقتنع بأية أساليب زراعية حديثة إلا بعد مشاهدته لنتائجها بصورة فعلية من خلال الحقول الإرشادية، مشيرا إلى أن اتباع المزارعين لإرشادات الحقول ستساهم فى زيادة معدلات الإنتاج، وتحقق للفلاح زيادة فى موارده المالية، وللدولة زيادة فى حجم المحصول لتخفيف حجم الاستيراد، حيث تلعب الحقول الإرشادية دورا محوريا فى زيادة الإنتاج.