الدفاع العراقية: العثور على عبوات ناسفة وضبط مشتبه به بمحافظة الأنبار







أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، العثور على عدد من العبوات الناسفة والقبض على مشتبه به فى قضاء القائم بمحافظة الأنبار.

وذكرت الوزارة - فى بيان، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إنه بإشراف مباشر من قائد الفرقة الثامنة اللواء الركن عبد الحسين سعود سوادى، نفذ الفوج الأول لواء المشاة الآلى الثلاثون، بحث وتفتيش ضمن قاطع المسئولية، وألقى القبض على مشتبه به مطلوب للقضاء.

وأوضح البيان، أنه تم العثور على عدد من العبوات الناسفة فى منطقة السكك قضاء القائم من قبل الفوج الثانى لواء المشاة الآلية الثانى والثلاثون، مشيرا إلى أنه تم تفجير العبوات الناسفة من قبل مفرزة المعالجة التابعة إلى كتيبة هندسة ميدان القيادة.