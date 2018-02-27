الجيش الروسى: نضمن سلامة أى مدنى يرغب فى الخروج من المنطقة

الجيش الروسى: نضمن سلامة أى مدنى يرغب فى الخروج من المنطقةالثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:41 م
الجيش السورى
رويترز
إضافة تعليق
أعلن الجيش الروسى، اليوم الثلاثاء، أن جيش سوريا لم يرد على قصف المعارضة، موضحا أن المعارضة فى الغوطة الشرقية تحتجز مدنيين رهائن وتمنعهم من الرحيل.
وأوضح الجيش الروسى أنه يضمن سلامة أى مدنى يرغب فى الخروج من المنطقة.
إضافة تعليق
فيديو.. القوات المسلحة فى بيانها الـ"12" للعملية سيناء 2018 ..تدمير 20 هدفا للعناصر الإرهابية.. وإحباط محاولة انتحارية لاستهداف القوات.. والقضاء على 11 تكفيريا شديدى الخطورة.. واستشهاد ضابط صف ومجندين
حسم الجدول النهائى للثانوية العامة خلال أيام.. مصادر: ترحيل "الجبر" و"الهندسة الفراغية" ليختبرها الطلاب بعد إجازة عيد الفطر.. التعليم: الكلمة الأخيرة لاتحاد الطلاب.. ويؤكد: نناقش معهم ترتيب المواد خلال أيام
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة