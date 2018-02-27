الجيش الروسى: نضمن سلامة أى مدنى يرغب فى الخروج من المنطقة







رويترز

أعلن الجيش الروسى، اليوم الثلاثاء، أن جيش سوريا لم يرد على قصف المعارضة، موضحا أن المعارضة فى الغوطة الشرقية تحتجز مدنيين رهائن وتمنعهم من الرحيل.

وأوضح الجيش الروسى أنه يضمن سلامة أى مدنى يرغب فى الخروج من المنطقة.