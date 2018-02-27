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"الجنايات" تستمع لدفاع منصور أبو جبل و12 آخرين فى اتهامهم بالتجمهر

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 04:00 ص
"الجنايات" تستمع لدفاع منصور أبو جبل و12 آخرين فى اتهامهم بالتجمهر المستشار حسن فريد





كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد ، لمرافعة دفاع أمين الشرطة منصور أبو جبل و 12 أمين شرطة آخرين، فى اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 


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