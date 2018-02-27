الجمارك: إعداد قرار يسمح بقبول "صور المستندات" الخاصة بالمتعاملين مع المصلحة

كتبت: دانه الحديدى

أكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم إعداد منشور ينتظر تصديق وزير التجارة والصناعة عليه خلال الأيام المقبلة، ينص على قبول صور التعامل بصور للمستندات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك، تيسيرا للإجراءات الخاصة بالجمارك.

وأضاف عبد العزيز، خلال الندوة التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية مساء اليوم، الثلاثاء، أن هذا القرار، المنتظر الحصول على موافقة من وزير التجارة والصناعة عليه، يعد استكمالا للمنشور الذى أصدره منذ يومين، وينص على وضع كل المستندات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك على الشبكة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة، والتى تتضمن 9 مستندات على رأسها السجل التجارى، بحيث لا يتم إعادة طلبها من المتعاملين مرة أخرى، موضحا أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضغط الزمن الجمركى، والذى يتراوح من يومين إلى ثلاثة أيام، إلى يوم واحد فقط.

وأشار إلى خاصية الاستعلام المسبق على الجمارك سيتم تفعيلها عن طريق الموقع الالكترونى للمصلحة خلال اسبوعين، موضحا أن الشهر المقبل سيتم الانتهاء من 80 الف محضر تهرب جمركى، وهى الجريمة التى سيتم تغليظ العقوبة عليها، كذلك سيتم البدء فى تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وبورسعيد، على أن يتم تشغيل المركز الخاص بمحافظة الإسكندرية قريبا، خاصة أن ميناء الإسكندرية يستحوذ على 40% من صادرات واردات مصر.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الجمارك الجديد، أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن مشروع القانون افرد تعريفات لكافة المصطلحات التى يتم الاختلاف عليها حاليا، مثل الميناء الجافة والمستودعات والوزير المختص، كذلك تم ضم 3 قوانين فى مشروع القانون الجديد، وهى الجمارك والإعفاءات الجمركية والتعريفة الجمركية.

وينص مشروع القانون على تطبيق إعفاء جمركى على السيارات لذوى الإعاقة الكاملة، ووضع تعريف للأسواق الحرة، وتحديد الضوابط الخاصة بالتحويل من اعفاء جمركى مؤقت لإعفاء دائم، كذلك تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات الصناعية.