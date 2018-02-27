"التنمية الصناعية": توافر وحدات فى جنوب الرسوة لأنشطة الكيماويات والغزل







كتب – إسلام سعيد

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن توافر وحدات صناعية مجهزة بالتراخيص فى مجمع جنوب الرسوة فى بورسعيد فى 3 أنشطة اقتصادية مختلفة وهى "الكيماويات – الهندسية – الغزل والنسيج".

وأفاد مصدر فى الهيئة أن المساحات المتاحة لنشاط الغزل والنسيج متوفرة تصل إلى 1080م2 بسعر 5.6 مليون جنيه كمصنع كامل التجهيز وبالتراخيص، وللنشاط الكياوى والهندسى مساحات 800م2 بسعر يتراوح ما بين 3.8 مليون جنيه.

وأعلنت الهيئة فى وقت سابق، عن توافر مصانع مجهزة بالتراخيص فى 3 أنشطة اقتصادية مختلفة وهى "الغذائى والهندسى والدوائى" وذلك بمجمع السادات بمحافظة المنوفية.

وقال مصدر بهيئة التنمية الصناعية، إن هناك وحدات صناعية متاحة حاليا للأنشطة الغذائية بمجمع السادات بمساحة 390 م2 بسعر 1.2 مليون جنيه للمصنع الواحد وتكون الوحدة كاملة التجهيز وبالتراخيص.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك وحدات صناعية للنشاط الهندسى والدوائى والغذائى وبمساحة 700م2 بسعر 1.96 مليون جنيه للوحدة، مشيرا إلى أن الهيئة تتيح التمويل البنكى للوحدات من خلال بروتوكولات موقعة مع عدة بنوك مصرية.