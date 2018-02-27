التدريب الإلزامى للأطباء: تجديد ترخيص مزاولة المهنة لــ350 ألف طبيب قريبًا







كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور محمد التونى المتحدث بإسم هيئة التدريب الإلزامى التابعة لمجلس الوزراء أن هناك تعاون مع الجانب السعودى فى مجال تدريب وتعليم الأطباء مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث باسم هيئة التدريب الإلزامى للأطباء لليوم السابع أنه سيتم تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب فى مصر لما يقارب من 350 ألف طبيب خلال الفترة القادمة.

وأضاف التونى أن أول دفعة سيطبق عليها امتحان ترخيص مزاولة المهنة لمن هم فى السنة السادسة بكليات الطب هذا العام، ومن لم يجتاز الاختبار بنجاح سيكون له فرص أخرى كل 3 أشهر لإعادة الاختبار.