التدريب الإلزامى للأطباء: تجديد ترخيص مزاولة المهنة لــ350 ألف طبيب قريبًا

التدريب الإلزامى للأطباء: تجديد ترخيص مزاولة المهنة لــ350 ألف طبيب قريبًاالثلاثاء، 27 فبراير 2018 06:00 ص
الدكتور محمد التونى المتحدث باسم هيئة التدريب الإلزامى
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أكد الدكتور محمد التونى المتحدث بإسم هيئة التدريب الإلزامى التابعة لمجلس الوزراء أن هناك تعاون مع الجانب السعودى فى مجال تدريب وتعليم الأطباء مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال.
وقال الدكتور محمد التونى المتحدث باسم هيئة التدريب الإلزامى للأطباء لليوم السابع أنه سيتم تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب فى مصر لما يقارب من 350 ألف طبيب خلال الفترة القادمة.
وأضاف التونى أن أول دفعة سيطبق عليها امتحان ترخيص مزاولة المهنة لمن هم فى السنة السادسة بكليات الطب هذا العام، ومن لم يجتاز الاختبار بنجاح سيكون له فرص أخرى كل 3 أشهر لإعادة الاختبار.
إضافة تعليق
دراسة لــ"اتصالات البرلمان" ترصد: 5 آلاف شائعة عن الانتخابات الرئاسية فى 60 يوما فقط.. أحمد بدوى: السيسى نال ما يقترب من ألف شائعة.. والغاز والبطاقات التموينية أهم القضايا.. والداخلية تضبط اثنين من مروجيها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة