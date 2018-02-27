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الثلاثاء، 27 فبراير 2018 01:57 م
خالد صلاح
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التحالف العربى يقصف تجمعات للمليشيات الحوثية بالجوف

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:23 ص
التحالف العربى يقصف تجمعات للمليشيات الحوثية بالجوف قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية





عدن (أ ش أ)
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قصفت مقاتلات التحالف العربى فجر اليوم الثلاثاء، تجمعات للمليشيات الحوثية فى مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وذكرت مصادر ميدانية - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - أن الغارات استهدفت تجمعات وآليات المليشيات فى مزرعة العيزرى شمالى مديرية المتون، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيات ومصرع من كان على متنها.

وقالت مصادر عسكرية "إن القيادى الحوثى العقيد راشد حسن العلوى قتل مع عشرات من عناصر المليشيات فى مواجهات اندلعت خلال ساعات الليل بين قوات من الجيش الوطنى والمليشيات فى مديرية "خب والشعف" شمال محافظة الجوف".

وتمكن الجيش الوطنى اليمنى بعد مواجهات عنيفة من دحر المليشيات من مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها.

من جهتها أحرزت المقاومة اليمنية تقدما فى مديرية الجراحى غربى البلاد بمساندة من طائرات التحالف العربى، الأمر الذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثى.

وأشارت مصادر يمنية - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن القصف الجوى لطائرات التح العربى استهدف تجمعات ومركبات عسكرية للمتمردين الحوثيين فى مديريات زبيد وجبل راس والجراحى فى محافظة الحديدة، منوها بأن المقاومة حققت تقدما جديدا جنوب شرقى مديرية الجراحى وعلى الحدود مع مديرية جبل راس بالمحافظة.

ويأتى هذا التطور بعد ساعات من إعلان مصادر عسكرية يمنية مقتل العشرات من مليشيات الحوثى فى مواجهات بمديرية نهم شمال شرقى صنعاء.


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