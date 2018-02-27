البيت الأبيض: ترامب يستضيف ماكرون فى 24 أبريل لتعزيز التعاون بين البلدين







(رويترز)

ذكر البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيستضيف نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى زيارة دولة يوم 24 أبريل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين "الرئيس والسيدة الأولى سيستقبلان الرئيس ماكرون والسيدة حرمه فى البيت الأبيض يوم 24 أبريل... هذه الزيارة ستعزز التعاون الأمريكى الفرنسى بشأن القضايا الاقتصادية والعالمية وستعمق الصداقة بين البلدين".