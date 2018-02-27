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البورصة المصرية تختتم جلسة منتصف الأسبوع على ارتفاع جماعى للمؤشرات

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 03:07 م
البورصة المصرية تختتم جلسة منتصف الأسبوع على ارتفاع جماعى للمؤشرات البورصة المصرية





كتب - هانى الحوتى
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أغلق رأس المال السوقى للبورصة المصرية فى ختام جلسة اليوم الثلاثاء عند مستوى 883.135 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

  

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 15522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2720 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 15122 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 862.21 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2.104.14 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 514.53 نقطة.

 

وارتفعت مؤشرات 6 قطاعات بالسوق، مقابل انخفاض 6 آخرين.


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