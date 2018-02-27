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البنك المركزى يعلن حجم الاحتياطى الأجنبى خلال أيام

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:17 م
البنك المركزى يعلن حجم الاحتياطى الأجنبى خلال أيام طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى





كتب - أحمد يعقوب
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يعلن البنك المركزى المصرى، خلال أيام، حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية فبراير 2018، والذى يسجل حاليًا نحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يناير 2018، وسط توقعات بارتفاع أرصدته نتيجة تحسن الوضع الاقتصادى والتدفقات النقدية، ووصول 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية، وفقًا لما قاله مسؤول مصرفى لـ"اليوم السابع".

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

 

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البنك المركزى المصرى

النقـد الأجنبى

البنك المركزى



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