الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية







رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.

وأوضح نادى الأسير، فى بيان اليوم، أن قوّات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وأربعة مواطنين من محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.. ومواطنا واحدا من كل من الخليل، ونابلس، وسلفيت، وجنين شمال الضفة الغربية.