الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربيةالثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:45 ص
قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.
وأوضح نادى الأسير، فى بيان اليوم، أن قوّات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وأربعة مواطنين من محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.. ومواطنا واحدا من كل من الخليل، ونابلس، وسلفيت، وجنين شمال الضفة الغربية.
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