الإدعاء الفنلندى يطالب بالسجن المؤبد لمغربى قتل شخصين طعنا







(رويترز)

طالب ممثل للإدعاء فى فنلندا، اليوم الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة لمغربى اعترف بقتله شخصين وإصابة 9 آخرين بسكين إذا ما قضت المحكمة بأنه كان مدركا تماما لأفعاله.

ويواجه عبد الرحمن بو عنان اتهامات بالقتل والشروع فى القتل "بنوايا إرهابية" فى مدينة توركو. وقال بو عنان لمحكمة إنه مسئول عن الهجوم ولكنه نفى أن يكون الإرهاب الدافع وراء ما فعل. وكان بو عنان يبلغ من العمر 22 عاما عندما وقعت الهجمات فى أغسطس 2017.

وقال ممثل الإدعاء إن التقييم النفسى لبو عنان لن يُنشر إلا بعد بدء المحاكمة الشهر المقبل.

وقالت الشرطة إن بو عنان نفذ هذا الهجوم بمفرده وإنه كان يعتبر نفسه أحد جنود تنظيم داعش. ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم.