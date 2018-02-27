الإحصاء: 351 مليون جنيه زيادة فى مخصصات العلاج على نفقة الدولة خلال عام







كتبت هبة حسام

أظهر تقرير إحصائى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى فبراير الجارى، ارتفاع تكاليف العلاج على نفقة الدولة خلال عام، فى الفترة من ديسمبر 2016 حتى ديسمبر 2017، إذ بلغت القيمة الإجمالية لها داخليا وخارجيا فى ديسمبر 2016 نحو 377.6 مليون جنيه، ارتفعت إلى 729.3 مليون جنيه فى ديسمبر 2017، بزيادة 351.692 مليون جنيه.

وبحسب التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، بلغت تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالخارج مليون جنيه خلال ديسمبر 2017، مقابل 2.1 مليون جنيه فى ديسمبر 2016، بانخفاض نسبته 52.5%، أما تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالداخل فبلغت 728.3 مليون جنيه فى ديسمبر 2017، مقابل 375.5 مليون جنيه خلال ديسمبر 2016.

تقرير جهاز الإحصاء

