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الإحصاء: 1.5% انخفاض فى نسبة المشاركة بسوق العمل للربع الرابع من عام 2017

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 06:00 ص
الإحصاء: 1.5% انخفاض فى نسبة المشاركة بسوق العمل للربع الرابع من عام 2017 العمل - صورة أرشيفية





كتبت- هبة حسام
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بلغت نسبة المشاركة فى سوق العمل خلال الربع الرابع والأخير للعام الماضى، 44.9%، وهو ما مثل انخفاضاً مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016، والتى بلغت نسبة المشاركة فى سوق العمل خلالها 46.4%، بانخفاض 1.5%.

 

ووفقاً لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الربع الرابع لعام 2017، بلغت نسبة المشاركة فى سوق العمل على مستوى الحضر 44.5%، مقابل 45.7% خلال الربع الرابع لعام 2016.

 

فيما بلغت فى الريف 45.2% خلال الربع الرابع لعام 2017، مقابل 47% خلال الربع المماثل من عام 2016، ووفقاً للنوع، انخفضت نسبة مساهمة "الذكور" بالريف فى سوق العمل، حيث بلغت 68.5% خلال الربع الرابع لعام 2017، مقابل 71.8% خلال ذات الربع من عام 2016.

 

وللإناث فى الريف، بلغت نسبة مشاركتهن فى سوق العمل خلال الربع الرابع لعام 2017، نحو 21%، مقابل 21.3% نسبة المشاركة خلال الربع الرابع لعام 2016.

 

أما على مستوى الحضر، فبلغت نسبة مشاركة الإناث فى سوق العمل 21.7% للربع الرابع 2017، مقابل 22.1% فى الربع الرابع 2016، وبالنسبة للذكور فى الحضر، بلغت نسبة المشاركة فى سوق العمل خلال الربع الرابع للعام الماضى 66.1%، مقابل 68.6% خلال الربع المماثل لعام 2016.

 

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