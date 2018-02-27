الإحصاء: 1.5% انخفاض فى نسبة المشاركة بسوق العمل للربع الرابع من عام 2017







كتبت- هبة حسام

بلغت نسبة المشاركة فى سوق العمل خلال الربع الرابع والأخير للعام الماضى، 44.9%، وهو ما مثل انخفاضاً مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016، والتى بلغت نسبة المشاركة فى سوق العمل خلالها 46.4%، بانخفاض 1.5%.

ووفقاً لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الربع الرابع لعام 2017، بلغت نسبة المشاركة فى سوق العمل على مستوى الحضر 44.5%، مقابل 45.7% خلال الربع الرابع لعام 2016.

فيما بلغت فى الريف 45.2% خلال الربع الرابع لعام 2017، مقابل 47% خلال الربع المماثل من عام 2016، ووفقاً للنوع، انخفضت نسبة مساهمة "الذكور" بالريف فى سوق العمل، حيث بلغت 68.5% خلال الربع الرابع لعام 2017، مقابل 71.8% خلال ذات الربع من عام 2016.

وللإناث فى الريف، بلغت نسبة مشاركتهن فى سوق العمل خلال الربع الرابع لعام 2017، نحو 21%، مقابل 21.3% نسبة المشاركة خلال الربع الرابع لعام 2016.

أما على مستوى الحضر، فبلغت نسبة مشاركة الإناث فى سوق العمل 21.7% للربع الرابع 2017، مقابل 22.1% فى الربع الرابع 2016، وبالنسبة للذكور فى الحضر، بلغت نسبة المشاركة فى سوق العمل خلال الربع الرابع للعام الماضى 66.1%، مقابل 68.6% خلال الربع المماثل لعام 2016.



