الأوقاف توجه قافلة دعوية لقرية زهرة في المنيا

نظمت إدارة أوقاف المنيا مساء الثلاثاء، قافلة دينية دعوية بمسجد الصفا بقرية زهرة، حضرها عددًا من الأهالى، وكانت تحت عنوان قيمة العمل والعبادة مع لله.

تحدث الشيخ مختار خيرة مفتش أول الدعوة والشيخ مصطفى أدريس مديرالدعوة بإدارة الأوقاف والشيخ طارق الجارى مدير إدارة الأوقاف القديمة بمركز المنيا.

بدء اللقاء بتلاوة آيات من الذكرالحكيم ثم تحدث الشيخ مصطفى أدريس مديرالدعوة عن العبادة مع الله وكيف يسخر الإنسان جوارحه وأعماله من أجل رضاء الله عز وجل.

وتحدث الشيخ طارق الجارحى، مدير إدارة الأوقاف عن قيمة العمل والعبادة مع الله سبحانه وتعالي، وأعطى أمثلة للعمل والمجاهدة والكفاح والإخلاص، ورضا الله عز وجل، قائلًا من خلق الغنسان هو من يستحق الرضا والعبادة.

ويأتي اللقاء فى إطار سلسلة القوافل واللقاءات الدينية التى تقوم بها مديرية أوقاف المنيا برئاسة السيخ سلامة عبد الرازق وكيل الوزارة، والشيخ حسانين عبد الحكم مديرالدعوة بالمديرية.