الأمم المتحدة: القتال مستمر بالغوطة رغم الهدنة

الأمم المتحدة: القتال مستمر بالغوطة رغم الهدنةالثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:54 م
قصف سوريا
أ ف ب
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أكدت الأمم المتحدة استمرار المعارك الثلاثاء، فى الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة رغم "الهدنة الإنسانية" التى أعلنتها روسيا.
وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية جينس ليرك للصحفيين فى جنيف "القتال مستمر هذا الصباح وفقا للتقارير الواردة إلينا من الغوطة الشرقية"، مضيفا أنه لا يزال من المبكر الحديث عن أى عمليات إغاثة للمدنيين في ظل تواصل الاشتباكات.
والتزمت المعارضة السورية، بإخراج إرهابيين ينتمون لـ"جبهة تحرير الشام"، جبهة النصرة سابقا، وعائلاتهم من الغوطة الشرقية وذلك بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ الفعلى، بحسب بيان مشترك اصدرته الفصائل التى تسيطر على المنطقة المحاصرة بريف دمشق.
وأعلن البيان الذى وقعه جيش الإسلام وفيلق الرحمن وحركة أحرار الشام "التزامنا التام باخراج مسلحى تنظيم هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة والقاعدة وكل من ينتمى لهم وذويهم من الغوطة الشرقية لمدينة دمشق خلال 15 يوما من بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلى".
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