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الثلاثاء، 27 فبراير 2018 01:55 م
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الأركان التركية تعلن ارتفاع قتلى الأكراد فى الهجوم على عفرين لـ2083

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:53 ص
الأركان التركية تعلن ارتفاع قتلى الأكراد فى الهجوم على عفرين لـ2083 قصف الجيش التركى لمدينة عفرين





أنقرة (أ ش أ)
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أعلنت رئاسة الأركان التركية، ارتفاع حصيلة القتلى الأكراد منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" فى منطقة عفرين (شمال غربى سوريا) إلى 2083 مسلحًا.

وذكرت الأركان التركية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن العمليات البرية والجوية مستمرة فى استهداف "وحدات حماية الشعب الكردى" وحزب "الاتحاد الديمقراطي" ومسلحى تنظيم "داعش" بعفرين.

وبدأ الجيش التركى بمشاركة فصائل من "الجيش السورى الحر" منذ 20 يناير الماضي، عملية عسكرية أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، ضد مسلحى "وحدات حماية الشعب الكردى" المدعومة من الولايات المتحدة، وحزب الاتحاد الديمقراطى الكردى اللذين تعتبرهما تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستانى التركى "بى كاكا"، وتصنفهم جميعا كتنظيمات إرهابية.


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