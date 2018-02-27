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افتتاح 3 مصانع جديدة لإنتاج البوليمرات وأقراص الفرامل باستثمار 1.8 مليار جنيه

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 04:07 م
افتتاح 3 مصانع جديدة لإنتاج البوليمرات وأقراص الفرامل باستثمار 1.8 مليار جنيه جانب من الجوله





كتب إسلام سعيد
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افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال جولته بمدينة 6 أكتوبر اليوم - الثلاثاء - 3 مصانع لإنتاج "الراتينجات والبوليمرات"، وإنتاج اقراص الفرامل المصنعة من الحديد والزهر، ومنتجات مكسبات الطعم والرائحة باجمالى استثمارات 1.8 مليار جنيه وتوفر 800 فرصة عمل مباشرة.

 

وقال قابيل على هامش جولته، أن الافتتاحات الجديدة تمثل إضافة قوية للصناعة المصرية والتى تشهد حالياً طفرة كبيرة فى معدلات الإنتاج والتصدير خاصة بعد وضع استراتيجية واضحة للصناعة المصرية ترتكز على تعميق الصناعة وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية الأمر الذى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى السوقين المحلية والخارجية.

 

وقد شملت المصانع التى افتتحها الوزير مصنعاً لإنتاج الراتينجات والبوليمرات تابع لشركة Eagle Polymaer بمنطقة المطور الصناعىIDG على مساحة 40.2 ألف متر مسطح بإجمالى استثمارات تبلغ 200 مليون جنيه ويصل حجم الإنتاج إلى 660 ألف طن سنوياً كمرحلة أولى كما يوفر 600 فرصة عمل.

 

وأوضح قابيل أن شركة Eagle Polymaer تعد إحدى الشركات الرائدة فى صناعة الكيماويات على مستوى قارة أفريقيا والشرق الأوسط ومن أكبر منتجى الراتينجات والبوليمرات فى مصر كما تقوم بالتصدير إلى 70 دولة حول العالم.

 

وافتتح الوزير أيضاً مصنعاً لإنتاج منتجات اقراص الفرامل المصنعة من الحديد الزهر يتبع للشركة المصرية الكويتية للمسبوكات على مساحة 50 ألف متر مسطح بإجمالى استثمارات تبلغ 30 مليون دولار، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج بحلول عام 2020 إلى 20 ألف طن سنوياً وحجم المبيعات إلى 12 ألف طن سنوياً بقيمة 10 ملايين دولار وحجم الصادرات إلى 8 آلاف طن سنوياً كما سيوفر المصنع حوالى 100 فرصة عمل.

 

وأشار قابيل إلى أن الشركة تعمل فى تصنيع منتجات اقراص الفرامل المصنعة من الحديد الزهر بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف طن سنوياً ولديها قائمة عملاء من السوق المحلى والعالمى فى مجالات المنتجات المغذية لصناعة السيارات.

 

كما افتتح وزير التجارة والصناعة مصنعاً لمنتجات مكسبات الطعم والرائحة التابع لشركة دوهلر جروب ألمانيا للمسبوكات على مساحة 50 ألف متر مسطح بإجمالى استثمارات تبلغ 50 مليون يورو، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 225 ألف طن سنوياً بقيمة تصل إلى حوالى 15 مليون يورو وحجم المبيعات إلى 65 ألف طن سنوياً بقيمة 4 مليون و285 ألف يورو وحجم الصادرات إلى 160 ألف طن سنوياً بقيمة 10 مليون 571 ألف يورو كما سيوفر المصنع حوالى 100 فرصة عمل.

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