افتتاح مؤتمر دبى الدولى لتكنولوجيا الصيدلة بمشاركة 650 شركة من 75 دولة







رسالة دبى من وليد عبد السلام

افتتح حميد محمد القطامى رئيس مجلس ادارة والمدير العام لهيئة الصحة بدبى فاعليات برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى وزير المالية، رئيس هيئة صحة دبى مؤتمر ومعرض دبى الدولى للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) فى دورته الثالثة والعشرين فى مركز دبى الدولى للمؤتمرات والمعارض.





وقام حميد محمد القطامى عقب الإفتتاح بجولة في المعرض برفقة كبار الشخصيات والمختصين والعاملين فى قطاع الصيدلة محلياً وعالمياً، ليطلع على آخر ما توصلت له التكنولوجيا في قطاع الصيدلة عبر التكنولوجيا الحديثة والابتكارات التى تعرضها الشركات المشاركة.





وأكد الدكتور على السيد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية فى هيئة الصحة بدبى ورئيس مؤتمر دوفات لـ"الْيَوْمَ السابع" إن قطاع الصيدلة فى المنطقة يشهد نمواً متسارعاً مع تطور التكنولوجيا حول العالم والاعتماد على التقنيات الجديدة مثل الأتمتة، وعلم الروبوتات، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.



وقال الدكتور على السيد إن قطاع الصيدلة عليه أن يواكب التطورات فى القطاعات الأخرى فضلا عن التكيّف مع التغيرات التى تحدث فى هذه الصناعة، مؤكد أن معرض ومؤتمر دوفات يهتم سنويا بذلك.



وأضاف الدكتور على السيد: استطاع مؤتمر ومعرض دوفات من خلال دعم هيئة الصحة بدبي أن يحظى باستقطاب كبار المتخصصين والخبراء من مختلف الدول بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وأوروبا وكندا والشرق الأوسط، وأن يكون من المؤتمرات الرائدة فى قطاع الصيدلة والتكنولوجيا فى المنطقة.





وأوضح رئيس قطاع الصيدلة بصحة دبى أن المؤتمر سيناقش العلوم الصيدلانية وجودة وسلامة الأدوية وإدارة الوصفات الطبية للدواء، وعملية سحب الدواء من الأسواق والنقص فى كمياته كل هذا أيضا على راس أولوياته محليا .





واستكمل: للمرة الأولى تضم فعاليات مؤتمر ومعرض دوفات لهذا العام مسابقة طلابية تهدف إلى تشجيع طلاب الصيدلة ليكونوا مستشارين للمرضى، فيما يعرف بمشروع الصيدلى الصغير وتركز المسابقة على التغيرات والتطورات التي طرأت على ممارسات طب الصيدلة .



من جانبه، قال الدكتور عبد السلام المدنى، الرئيس التنفيذى لمؤتمر ومعرض دوفات: "يشهد مؤتمرا ومعرض دوفات تطورا ملحوظا عاما بعد عام من ناحية البرنامج العلمى والمعرض المصاحب والذى يستقطب هذا العام 650 شركة من 75 دولة من المنطقة والعالم ويشغل المؤتمر والمعرض مساحة إجمالية تصل إلى 18,000 متر مربع ومن المتوقع أن يبلغ عدد الحضور لمؤتمر ومعرض دوفات هذا العام 27,500 زائر ومشارك.





وتابع قائلا: "نحرص من خلال معرض دوفات على المساهمة في تطوير الصناعات الدوائية وتقديم آخر الابتكارات والتكنولوجيا للنهوض بقطاع الصيدلة."

وسلط المؤتمر الضوء في يومه الأول على أساليب الممارسات الطبية المختلفة لتحقيق التميّز في مجال الصيدلة،و الاهتمام بالمرضى وموظفي خدمة العملاء في الصيدليات، وفهم أحدث الممارسات في مهنة الصيدلة وآلية الحصول على اعتماداتها فى الوضع الراهن.





وفى ذات السياق، قالت الدكتورة مى محفوظ رئيس منظومة التطوير بإدارته الصيدلة بهيئة الصحة بدبى ان مبادرة الصيدلى الصغير تهدف لدمج طلاب المدارس فى الممارسة الصيدلانية وتوفير مناخ الابتكار لهم لتمكينهم من الإبداع فى المجال الصيدلى لافته إلى أن ذلك يجعل المجتمع أكثر إنتاجية، لافته إلى أنه تم من خلال المؤتمر توفير 40 جائزة فردية للطلاب و10 جوائز جماعية.





جدير بالذكر أن مؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات" حدثا بارزا فى منطقة الشرق الأوسط في مجال الصيدلة، حيث تضم الأجندة هذا العام 172جلسة يقدمها 110 متحدثا محليا وعالمى.