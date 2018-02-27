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الثلاثاء، 27 فبراير 2018 08:44 ص
خالد صلاح
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اعرف شروط التقدم لمسابقة مجمع البحوث الإسلامية للإيفاد فى شهر رمضان

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 05:00 ص
اعرف شروط التقدم لمسابقة مجمع البحوث الإسلامية للإيفاد فى شهر رمضان مركز البحوث الإسلامية





كتب لؤى على
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بعد إعلان مجمع البحوث الإسلامية، فتح باب قبول طلبات التقدم للمسابقات العامة للإيفاد (المسابقة العامة - مسابقة اللغات - مسابقة شهر رمضان) للعام 2018/2019، وعن الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لمسابقة شهر رمضان للعام الهجرى 1439هـ (للذكور فقط)، يعرض اليوم السابع فى معلومات مبسطة شروط الإيفاد للعام الحالى.
 
1- أن يكون المتقدم من معلمى العلوم الشرعية والعربية والوعاظ من حملة المؤهلات العالية المقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف.
 
2-  أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة العمل فى مجال التعليم والدعوة والإرشاد الدينى.
 
3-  ألا تقل تقاريره الفنية السنوية فى العامين السابقين مباشرة على عام التقدم عن 85٪ وفى حالة عدم وجود التقريرين المطلوبين يؤخذ بأخر تقريرين فنيين بذات الدرجة.
 
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائيًا.
 
5- أن يكون صالحًا للإيفاد من الناحية الصحية وخاليا من العيوب والعاهات الجسمية الواضحة.
 
6- ألا يكون قد سبق توقيع عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية عليه أكثر من عشرة أيام ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المحالين للمحاكمة التأديبية أو متهمًا أمام إحدى جهات التحقيق.
 
7-  ألا يكون محالًا إلى المعاش قبل نهاية شهر رمضان 1439هـ.
 
8-  ألا يكون قد سبق له الإيفاد فى شهر رمضان من قبل.
 
9- مراعاة عدم التقدم فى أكثر من مسابقة فى نفس العام. 
 
10- أن يكون قد أمضى مدة مماثلة لمدة عمله السابقة بالخارج.
 
11- ألا يكون قد قضى بالخارج مدة عشر سنوات أو أكثر، سواء فى إعارة، أو تعاقد شخصى، أو أجازه بمرتب أو بدون مرتب.
 
12- أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة بلائحة الإيفاد الصادرة بقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (3) لسنة 2018.
 
 

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