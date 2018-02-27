اعترافات خادمة العجوزة: حرضت ابنى وأصدقاءه على سرقة شقة "خليجيين"







كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت المتهمة بالتحريض على سرقة شقة 3 خليجيين بالعجوزة، بأنها كانت تعمل لديهم واكتشفت احتفاظهم بمبالغ كبيرة بالشقة، مما دفعها لاتخاذ قرار بسرقتهم.

اعترفت المتهمة بالتحريض على سرقة شقة 3 خليجيين بالعجوزة، بأنها كانت تعمل لدى المجنى عليهم منذ أشهر، واكتشفت احتفاظهم بمبالغ كبيرة بالشقة، مما دفعها لاتخاذ قرار بسرقتهم.

وأضافت "نجاح.ذ" السابق اتهامها فى 5 قضايا، آخرها إدارة مسكن للدعارة، أنها اتفقت مع ابنها " مدحت.ر" السابق اتهامه فى 5 قضايا، آخرها قضية مخدرات على الاستعانة بأصدقائه، وانتحال صفة رجال شرطة لتفتيش الشقة وسرقة المجنى عليهم.

وقالت المتهمة أنها اتفقت مع إبنها على ارتكاب الواقعة، خلال عدم تواجدها بالشقة، حيث استعان إبنها بـ4 من أصدقائه عاطلين، سابق اتهامهم فى قضايا مخدرات، وتوجهوا إلى شقة الخليجيين، منتحلين صفة رجال شرطة، وفتشوا الشقة استولوا على مبالغ مالية وهواتف محمولة، ومتعلقات أخرى ثمينة وفروا هاربين.

وبمواجهة باقى المتهمين اعترفوا أمام العقيد أيمن حمزاوى مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب الواقعة، وتقسيم المسروقات بينهم لسداد الديون المستحقة عليهم، وأرشدوا عن المسروقات، فتم إحالتهم إلى النيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من 3 خليجيين يفيد أنهم اثناء تواجدهم بشقة سكنهم، فوجئوا بـ5 أشخاص ادعو أنهم ضباط شرطة، وفتشوا الشقة، ثم استولوا على 5 هواتف محمولة، و48 ألف جنيه، و1000 دولار، و180 دينار كويتى، وبطاقة ائتمان فيزا..

وبإجراء التحريات تبين للعقيد أيمن حمزاوى مفتش مباحث شمال الجيزة، أن خادمة تعمل لدى المجنى عليهم حرضت إبنها وباقى المتهمين على سرقة المجنى عليهم.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، والنقيب أحمد عادل من ضبط المتهمين، وبحوزتهم المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.