استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال شهر مارس عند 16 جنيها

استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال شهر مارس عند 16 جنيهاالثلاثاء، 27 فبراير 2018 05:03 م
عمرو الجارحى وزير المالية
كتب : أحمد يعقوب
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أعلنت وزارة المالية، اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية، 16 جنيها بداية من الخميس أول مارس 2018 ولمدة شهر حتى 31 مارس 2018 .
وأشار بيان وزارة المالية، إلى أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتى اتساقـا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التى يشهدها الاقتصاد المصرى.
يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول فبراير 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 28/2/2018.
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