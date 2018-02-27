اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء 27-2-2018

اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء 27-2-2018الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:00 م
مصطفى عبد التواب
شهد الاقتصاد المصرى مجموعة متنوعة من الاخبار على مدار اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2018، كان فى مقدمتها ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية، علاوة على تثبيت الدولار الجمركى، وفيما يلى اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..
البورصة المصرية تختتم جلسة منتصف الأسبوع على ارتفاع جماعى للمؤشرات
أغلق رأس المال السوقى للبورصة المصرية فى ختام جلسة اليوم الثلاثاء عند مستوى 883.135 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 15522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2720 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 15122 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 862.21 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2.104.14 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 514.53 نقطة.
اتحاد المستثمرين: حصر المصانع المتوقفة خلال 10 أيام وننسق مع الدولة لتشغيلها
قال أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إنه تم تشكيل لجان على مستوى أفرع الاتحاد بجميع أنحاء الجمهورية لحصر عدد المصانع المتعثرة والمتوقفة بالمناطق الصناعية، ما أسفر عن حل بعض المشاكل المتعلقة بالبنوك أو الضرائب أو التأمينات أثناء الحصر، وتابع: "الحلول قائمة على أرض الواقع وسنعمل على فحص كل المصانع المتعثرة وسيكون هناك لقاء مع وزير الصناعة وسنعمل على دراسة كل مصنع على حدة، وفى غضون 10 أيام سيكون لدينا حصر كامل بهذه المصانع".
وأضاف "حفيلة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح عبر فضائية "ON live"، أنه تم حل العديد من مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة أثناء الحصر نظراً لتعاون الجهات الحكومية معنا، واهتمام رأس الدولة بضرورة تشغيل هذه المصانع.
ووجه نائب رئيس اتحاد المستثمرين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بالمصانع المتعثرة فى القطاعين العام والخاص لتكون داعمة للاقتصاد الوطنى وتقلص معدلات البطالة.
الإحصاء: 351 مليون جنيه زيادة فى مخصصات العلاج على نفقة الدولة خلال عام
أظهر تقرير إحصائى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى فبراير الجارى، ارتفاع تكاليف العلاج على نفقة الدولة خلال عام، فى الفترة من ديسمبر 2016 حتى ديسمبر 2017، إذ بلغت القيمة الإجمالية لها داخليا وخارجيا فى ديسمبر 2016 نحو 377.6 مليون جنيه، ارتفعت إلى 729.3 مليون جنيه فى ديسمبر 2017، بزيادة 351.692 مليون جنيه.
وبحسب التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، بلغت تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالخارج مليون جنيه خلال ديسمبر 2017، مقابل 2.1 مليون جنيه فى ديسمبر 2016، بانخفاض نسبته 52.5%، أما تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالداخل فبلغت 728.3 مليون جنيه فى ديسمبر 2017، مقابل 375.5 مليون جنيه خلال ديسمبر 2016.
قال مارتن رادفان، الرئيس التنفيذى لشركة مارس العالمية، إن سبب توسعات الشركة فى مصر يرجع لتحسن مناخ الاستثمار فيها بشكل كبير، وكونها من الأسواق الواعدة فى الاستثمار.
وأضاف "رادفان"، فى كلمته بمؤتمر افتتاح توسعات الشركة، بحضور وزير الصناعة طارق قابيل، والقائم بأعمال سفارة واشنطن بالقاهرة، وعدد من رجال الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن استثمارات المصنع تبلغ 750 مليون جنيه، ويركز على التصدير لـ20 دولة.
وأكد الرئيس التنفيذى لشركة مارس العالمية، أن استثمارات الشركة فى مصر ستصل إلى مليارى جنيه بنهاية العام الجارى، وقد زادت إلى مليار جنيه من 50 مليونا فى السابق، متابعا: "مصر كانت وما زالت على مدار السنوات السابقة سوقا مثالية، ما عزز اختيارنا لمصر كمركز لعمليات التصنيع فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ما دفعنا لمضاعفة الاستثمارات، ونؤكد أن التزامنا تجاه الاقتصاد المصرى راسخ".
افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال جولته بمدينة 6 أكتوبر اليوم - الثلاثاء - 3 مصانع لإنتاج "الراتينجات والبوليمرات"، وإنتاج اقراص الفرامل المصنعة من الحديد والزهر، ومنتجات مكسبات الطعم والرائحة باجمالى استثمارات 1.8 مليار جنيه وتوفر 800 فرصة عمل مباشرة.
وقال قابيل على هامش جولته، أن الافتتاحات الجديدة تمثل إضافة قوية للصناعة المصرية والتى تشهد حالياً طفرة كبيرة فى معدلات الإنتاج والتصدير خاصة بعد وضع استراتيجية واضحة للصناعة المصرية ترتكز على تعميق الصناعة وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية الأمر الذى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى السوقين المحلية والخارجية.
وقد شملت المصانع التى افتتحها الوزير مصنعاً لإنتاج الراتينجات والبوليمرات تابع لشركة Eagle Polymaer بمنطقة المطور الصناعىIDG على مساحة 40.2 ألف متر مسطح بإجمالى استثمارات تبلغ 200 مليون جنيه ويصل حجم الإنتاج إلى 660 ألف طن سنوياً كمرحلة أولى كما يوفر 600 فرصة عمل.
9.4 مليار جنيه مسحوبات بالبريد مقابل 8.4 مليار إيداعات خلال نوفمبر الماضى
بالرغم من تراجع عمليات السحب التى يقوم بها المصريين من هيئة البريد، إلا إنها لا تزال مرتفعة عن عمليات الإيداع، حيث أظهر تقرير احصائى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى فبراير الجارى، أن قيمة مسحوبات المصريين من هيئة البريد خلال شهر نوفمبر الماضى بلغت 9.4 مليار جنيه، مقابل 8.4 مليار جنيه إيداعات.
ومقارنة بالشهر المماثل من عام 2016، تراجعت قيمة المسحوبات من 17.5 مليار جنيه فى نوفمبر 2016 إلى 9.4 مليار جنيه خلال نوفمبر 2017، بنسبة انخفاض 46.3%، غير أن هذا الانخفاض فى المسحوبات لم يتغلب على قيم الإيداعات بالبريد التى تقل عنه كثيراً فى الشهر الواحد، خاصة فى ظل ما تشهده هذه العمليات من تراجع.
وبحسب التقرير الإحصائى- الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة له- بلغت قيمة الإيداعات فى نوفمبر الماضى 8.4 مليار جنيه، مقابل 10.2 مليار جنيه فى نوفمبر 2016، بنسبة تراجع بلغت 17.6%، كما أوضح التقرير أن قيمة المسحوبات فى نوفمبر 2017 والبالغة 9.4 مليار جنيه، قام بها نحو 1.2 مليون عميل بصندوق التوفير، أما عمليات الإيداع فقام بها 1.1 مليون عميل.
التخطيط تعقد برنامجا تدريبيا لتعزيز قدرات الموظفين لإعداد موازنة البرامج والأداء
فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى حول رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتعزيز قدراتهم تنظم الوزارة اليوم برنامج تدريبى ثانى للعاملين بالتخطيط فى كافة الوزارات والمحافظات، حيث يتضمن البرنامج محاضرة تطبيقية على كيفية إعداد موازنات البرامج والأداء.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن البرنامج التدريب الذى يتم تنظيمه اليوم يأتى استكمالاً للبرنامج الذى قدمته الوزارة فى يناير الماضى للعاملين بالتخطيط فى كافة الجهات لمناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة عام 18/19.
وأضافت أن ذلك البرنامج يأتى فى إطار اهتمام وزارة التخطيط بتنفيذ برنامجها للإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى وذلك من خلال عدة إجراءات منها رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فضلا عن تحديث استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 مؤكدة على استمرار الوزارة فى تقديم تلك الجهود التى لا تكل منها مؤكدة أن الوزارة تسير فى خطى ثابته ومدعومة من القيادة السياسية والحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسي.
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