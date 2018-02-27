اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء 27-2-2018







مصطفى عبد التواب

شهد الاقتصاد المصرى مجموعة متنوعة من الاخبار على مدار اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2018، كان فى مقدمتها ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية، علاوة على تثبيت الدولار الجمركى، وفيما يلى اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..

البورصة المصرية تختتم جلسة منتصف الأسبوع على ارتفاع جماعى للمؤشرات

أغلق رأس المال السوقى للبورصة المصرية فى ختام جلسة اليوم الثلاثاء عند مستوى 883.135 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات. ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 15522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2720 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 15122 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 862.21 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2.104.14 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 514.53 نقطة. استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال شهر مارس عند 16 جنيها



أعلنت وزارة المالية، اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية، 16 جنيها بداية من الخميس أول مارس 2018 ولمدة شهر حتى 31 مارس 2018 . وأشار بيان وزارة المالية، إلى أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتى اتساقـا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التى يشهدها الاقتصاد المصرى. يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول فبراير 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 28/2/2018.



اتحاد المستثمرين: حصر المصانع المتوقفة خلال 10 أيام وننسق مع الدولة لتشغيلها

قال أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إنه تم تشكيل لجان على مستوى أفرع الاتحاد بجميع أنحاء الجمهورية لحصر عدد المصانع المتعثرة والمتوقفة بالمناطق الصناعية، ما أسفر عن حل بعض المشاكل المتعلقة بالبنوك أو الضرائب أو التأمينات أثناء الحصر، وتابع: "الحلول قائمة على أرض الواقع وسنعمل على فحص كل المصانع المتعثرة وسيكون هناك لقاء مع وزير الصناعة وسنعمل على دراسة كل مصنع على حدة، وفى غضون 10 أيام سيكون لدينا حصر كامل بهذه المصانع". وأضاف "حفيلة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح عبر فضائية "ON live"، أنه تم حل العديد من مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة أثناء الحصر نظراً لتعاون الجهات الحكومية معنا، واهتمام رأس الدولة بضرورة تشغيل هذه المصانع. ووجه نائب رئيس اتحاد المستثمرين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بالمصانع المتعثرة فى القطاعين العام والخاص لتكون داعمة للاقتصاد الوطنى وتقلص معدلات البطالة.

الإحصاء: 351 مليون جنيه زيادة فى مخصصات العلاج على نفقة الدولة خلال عام

أظهر تقرير إحصائى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى فبراير الجارى، ارتفاع تكاليف العلاج على نفقة الدولة خلال عام، فى الفترة من ديسمبر 2016 حتى ديسمبر 2017، إذ بلغت القيمة الإجمالية لها داخليا وخارجيا فى ديسمبر 2016 نحو 377.6 مليون جنيه، ارتفعت إلى 729.3 مليون جنيه فى ديسمبر 2017، بزيادة 351.692 مليون جنيه. وبحسب التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، بلغت تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالخارج مليون جنيه خلال ديسمبر 2017، مقابل 2.1 مليون جنيه فى ديسمبر 2016، بانخفاض نسبته 52.5%، أما تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالداخل فبلغت 728.3 مليون جنيه فى ديسمبر 2017، مقابل 375.5 مليون جنيه خلال ديسمبر 2016. "مارس العالمية": 750 مليونا توسعات 6 أكتوبر.. ونصل مليارى جنيه بنهاية 2018

قال مارتن رادفان، الرئيس التنفيذى لشركة مارس العالمية، إن سبب توسعات الشركة فى مصر يرجع لتحسن مناخ الاستثمار فيها بشكل كبير، وكونها من الأسواق الواعدة فى الاستثمار.

وأضاف "رادفان"، فى كلمته بمؤتمر افتتاح توسعات الشركة، بحضور وزير الصناعة طارق قابيل، والقائم بأعمال سفارة واشنطن بالقاهرة، وعدد من رجال الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن استثمارات المصنع تبلغ 750 مليون جنيه، ويركز على التصدير لـ20 دولة.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة مارس العالمية، أن استثمارات الشركة فى مصر ستصل إلى مليارى جنيه بنهاية العام الجارى، وقد زادت إلى مليار جنيه من 50 مليونا فى السابق، متابعا: "مصر كانت وما زالت على مدار السنوات السابقة سوقا مثالية، ما عزز اختيارنا لمصر كمركز لعمليات التصنيع فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ما دفعنا لمضاعفة الاستثمارات، ونؤكد أن التزامنا تجاه الاقتصاد المصرى راسخ".



افتتاح 3 مصانع جديدة لإنتاج البوليمرات وأقراص الفرامل باستثمار 1.8 مليار جنيه



افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال جولته بمدينة 6 أكتوبر اليوم - الثلاثاء - 3 مصانع لإنتاج "الراتينجات والبوليمرات"، وإنتاج اقراص الفرامل المصنعة من الحديد والزهر، ومنتجات مكسبات الطعم والرائحة باجمالى استثمارات 1.8 مليار جنيه وتوفر 800 فرصة عمل مباشرة. وقال قابيل على هامش جولته، أن الافتتاحات الجديدة تمثل إضافة قوية للصناعة المصرية والتى تشهد حالياً طفرة كبيرة فى معدلات الإنتاج والتصدير خاصة بعد وضع استراتيجية واضحة للصناعة المصرية ترتكز على تعميق الصناعة وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية الأمر الذى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى السوقين المحلية والخارجية. وقد شملت المصانع التى افتتحها الوزير مصنعاً لإنتاج الراتينجات والبوليمرات تابع لشركة Eagle Polymaer بمنطقة المطور الصناعىIDG على مساحة 40.2 ألف متر مسطح بإجمالى استثمارات تبلغ 200 مليون جنيه ويصل حجم الإنتاج إلى 660 ألف طن سنوياً كمرحلة أولى كما يوفر 600 فرصة عمل.

9.4 مليار جنيه مسحوبات بالبريد مقابل 8.4 مليار إيداعات خلال نوفمبر الماضى