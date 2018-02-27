اتحاد المستثمرين: حصر المصانع المتوقفة خلال 10 أيام وننسق مع الدولة لتشغيلها







كتب أيمن رمضان

قال أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إنه تم تشكيل لجان على مستوى أفرع الاتحاد بجميع أنحاء الجمهورية لحصر عدد المصانع المتعثرة والمتوقفة بالمناطق الصناعية، ما أسفر عن حل بعض المشاكل المتعلقة بالبنوك أو الضرائب أو التأمينات أثناء الحصر، وتابع: "الحلول قائمة على أرض الواقع وسنعمل على فحص كل المصانع المتعثرة وسيكون هناك لقاء مع وزير الصناعة وسنعمل على دراسة كل مصنع على حدة، وفى غضون 10 أيام سيكون لدينا حصر كامل بهذه المصانع".

وأضاف "حفيلة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح عبر فضائية "ON live"، أنه تم حل العديد من مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة أثناء الحصر نظراً لتعاون الجهات الحكومية معنا، واهتمام رأس الدولة بضرورة تشغيل هذه المصانع.

ووجه نائب رئيس اتحاد المستثمرين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بالمصانع المتعثرة فى القطاعين العام والخاص لتكون داعمة للاقتصاد الوطنى وتقلص معدلات البطالة.