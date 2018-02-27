إنفوجراف.. تعرف على أوجه إنفاق الدولة لـ300.6 مليار جنيه مصروفات فى 4 أشهر







كتبت- هبة حسام

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير حديث صادر عنه خلال شهر فبراير الجارى، عن حجم مصروفات الدولة لأول 4 أشهر من العام المالى الحالى "الفترة من يوليو – أكتوبر 2017/ 2018" والذى بلغ 300.6 مليار جنيه، تنوعت أوجه إنفاق تلك المصروفات ما بين أجور وفوائد ومنح ومشتريات وغيرها، وبحسب التقرير الإحصائى جاءت أوجه مصروفات الدولة.



كالتالى:



- استحوذت الفوائد على نسبة 36.8% بقيمة 110.5 مليار جنيه.

- استحوذت الأجور على ثانى أكبر نسبة من إجمالى المصروفات بـ 25.5%، بقيمة 76.7 مليار جنيه.

- استحوذ الدعم والمنح والمزايا على نسبة 17.9% من إجمالى مصروفات الدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الجارى 2017/ 2018، بقيمة 53.8 مليار جنيه.

- استحوذ بند الاستثمارات "شراء أصول غير مالية" على نسبة 7.3% من إجمالى مصروفات الدولة فى الـ4 أشهر الأولى من العام المالى الجارى، بقيمة 21.9 مليار جنيه.

- استحوذ بند المشتريات على نسبة 3.4% بقيمة 10.2 مليار جنيه.

- وتحت بند "مصروفات أخرى" أنفقت الدولة 27.5 مليار جنيه، بنسبة 9.1% من إجمالى مصروفاتها.