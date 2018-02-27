إصابة 7 أشخاص بسبب سقوط مصعد بمطار "بينظير بوتو" الدولى فى باكستان

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أصيب سبعة أشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة اليوم الثلاثاء إثر سقوط مصعد بمطار"بينظير بوتو الدولى" بباكستان.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الحادثة أدت إلى حدوث أضرار بمحرك طائرة فى المطار، حيث أن المصعد اصطدم بالمحرك.

وأضافت القناة ، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلى لتلقى العلاج.