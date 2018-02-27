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الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:10 م
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إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بالاختناق لاستنشاقهم غازا بالإسكندرية

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 06:47 م
إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بالاختناق لاستنشاقهم غازا بالإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بالاختناق لاستنشاقهم غازا، وتم نقلهم إلى المستشفى الرئيسى الجامعى بالإسكندرية.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا من العميد مأمور قسم شرطة أول العامرية ببلاغ من المستشفى الرئيسى الجامعى بوصول 5 أشخاص جميعهم أفراد أسرة واحدة، ومقيمين منطقة المستعمرة دائرة القسم، مصابين باشتباه استنشاق غاز، خرج 2 منهم عقب تلقيهما الرعاية الطبية وتم وضع باقى المصابين تحت الملاحظة الطبية "حالتهم مستقرة".

وبسؤال نبيلة عثمان ٥٢ سنة ربة منزل مقيمة بذات المنطقة قررت بأنه أثناء قيامها بإعداد وجبة العشاء حدث "تسرب للغاز" من إسطوانة البوتاجاز عقب ذلك شعرت وأفراد أسرتها بحالة إعياء وتوجهوا للمستشفى ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر المحضر رقم ١٦٧٠ / ٢٠١٨ إدارى قسم شرطة أول العامرية.


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