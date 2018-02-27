إصابة شاب بطعنة نافذة فى الصدر أثناء مشاجرة مع آخرين بالداخلة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أصيب شاب بطعنة نافذة فى الرئة أثناء مشاجرة مع آخرين بأحد أحياء مدينة موط بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد، بينما أصيب اثنين آخرين بجروح سطحية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقى الإسعافات، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد، يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين فى حى الجناين التابع لمدينة موط لخلافات سابقة بينهم، مما أسفر عن إصابة أحمد إسماعيل 34 سنة بطعنة نافذة فى الصدر، كما أصيب كلا من محمد صلاح وأحمد بدوى بجروح نتيجة استخدام سلاح أبيض، وتم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام بينهم المصاب الأول فى حالة خطرة وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.