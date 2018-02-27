إختيار رئيس جامعة أسوان ضمن أفضل 100شخصية علي مستوي الوطن العربي







أسوان - صلاح المسن

أصدرت جامعة أسوان اليوم " بيان صحفي "جاء فيه أنه تم إختيار الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ضمن أفضل مائة شخصية علي مستوي الوطن العربي

وأوضح " بيان جامعة أسوان " أنه وقع الإختيار من اتحاد رواد الأعمال العربي الذي أعلن علي صفحته الرسمية إنه سيقيم حفل كبير بالقاهرة في أول مايو المقبل 2018لتكريم الشخصيات التي تم اختيارها في حضور وزراء ورجال الأعمال والسياسة والفن

وذلك في إطار دورهم الملموس في المجتمع