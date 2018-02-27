أول شبكة للهواتف المحمولة على سطح القمر العام المقبل

أول شبكة للهواتف المحمولة على سطح القمر العام المقبلالثلاثاء، 27 فبراير 2018 08:14 م
القمر
رويترز
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تقام على سطح القمر العام المقبل أول شبكة للهواتف المحمولة تتيح بثا عالى التقنية من سطح القمر إلى الأرض فى إطار مشروع لدعم أول بعثة للقمر ممولة من القطاع الخاص.
وقالت 3 شركات للاتصالات ومعدات الشبكات وصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، إنها تعمل معا لدعم البعثة وذلك بعد مرور 50 عاما على سير أول رواد فضاء من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على سطح القمر.
وقالت شركة الاتصالات إنها اختارت شريكا تكنولوجيا لتطوير شبكة مجهزة للعمل فى الفضاء ستكون على هيئة جسم صغير يزن نحو كيلوجرام واحد.
وذكرت أن الشركات تعمل مع شركة "بي.تى ساينتستس" فى برلين بهدف إطلاق المهمة فى 2019 من كيب كنافيرال على متن صاروخ فالكون 9 تابع لشركة سبيس إكس.
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